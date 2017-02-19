Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/02/2017 09:26

Bu fotoÄŸrafÄ± SabancÄ±'nÄ±n gelini paylaÅŸtÄ± bakan adeta kÃ¶r oluyor


Ä°ÅŸ adamÄ± Ã–mer SabancÄ±'nÄ±n eÅŸi Arzu SabancÄ±, Ã§ok sayÄ±da mum ve ÅŸamdanlarla bezeli masayÄ± Instagram hesabÄ±ndan "party time" notuyla paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸ adamÄ± Ömer SabancÄ±'nÄ±n eÅŸi Arzu SabancÄ±, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla bir anda dikkatleri üzerine çekti. MütevazÄ± ve magazin dünyasÄ±ndan uzak yaÅŸam tarzÄ±yla bilinen SabancÄ±, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir doÄŸum günü partisinde masanÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekti. Masadaki sayÄ±lamayacak fazlalÄ±ktaki mumlar ve göz alÄ±cÄ± kristaller ise fotoÄŸrafa bakanlarÄ±n gözlerini aldÄ±.

Ä°ÅŸte SabancÄ±'nÄ±n o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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