Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/02/2017 12:19

Etiler Åžamdan'Ä± kapattÄ±ran Seda Sayan yeni kiracÄ±larÄ±nÄ± buldu


ÃœnlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Etiler Åžamdan sahibinin hastanede tedavi gÃ¶rÃ¼yor olmasÄ± Ã¼zerine Seda Sayan'a aylarca kira Ã¶denmeyince Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Cookshop ile el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylelikle Ã¼nlÃ¼ mekan tahliye edildi.

Ä°stanbul gece hayatÄ±nÄ±n sembol gece kulübü 'Etiler Åžamdan', Seda Sayan'Ä±n sahibi olduÄŸu mülkten kapÄ± dÄ±ÅŸarÄ± edilmiÅŸti. Seda Sayan, uzun süredir kira alamadÄ±ÄŸÄ± iÅŸletmeyi mahkeme kararÄ±yla boÅŸaltmÄ±ÅŸ, oÄŸlu OÄŸulcan da tahliye esnasÄ±nda mekanda bulunmuÅŸtu. Habertürk'ün haberine göre uzun görüÅŸmelerin ardÄ±ndan gözde mekanÄ±n yeni sahibi 'Cookshop' olacak gibi görünüyor. NiÅŸantaÅŸÄ±, Bodrum gibi yerlerde 10 merkezi bulunan ve 1.5 sene önce Etiler'deki mekândan kentsel dönüÅŸüm olacaÄŸÄ± için çÄ±kmak zorunda kalan ünlü restorn Cookshop'un sahipleri, Seda Sayan ile el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. GörüÅŸmeyi doÄŸrulayan Seda Sayan, "Evet, oÄŸlum OÄŸulcan ve avukatÄ±m ilgileniyor, doÄŸrudur görüÅŸtüÄŸümüz" açÄ±klamasÄ±nda bulunurken mekânÄ±n ortaklarÄ± da "Evet haftaya kontrat imzalarÄ±z" dedi.

 

 

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