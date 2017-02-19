Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/02/2017 12:36

Selin Åžekerci'nin hayatÄ±ndan dram Ã§Ä±ktÄ± iÅŸte Ã¼nlÃ¼ oyuncunun hikayesi


Ã–zellikle KaÃ§ak Gelinler'deki rolÃ¼yle yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan Selin Åžekerci, dram dolu hikayesini anlattÄ±.

Çoban YÄ±ldÄ±zÄ± dizisindeki rolüyle bilinen Selin Åžekerci, küçük yaÅŸta ailesindeki parçalanmanÄ±n hayatÄ±nÄ± etkilediÄŸini belirtti. AyrÄ±lÄ±k dönemlerinde sevgi eksikliÄŸi hissettiÄŸini belirten Åžekerci, sahnede karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z sevgiyi bulduÄŸunu anlatarak, "Ä°nsanlarÄ±n seni sevmesi, alkÄ±ÅŸlar, gözünün içine hayranlÄ±kla bakmalarÄ± benim gibi bir çocuÄŸu çok pozitif etkiledi." ifadelerini kullandÄ±. Åžekerci, oyunculuktan önce balerin olmayÄ± hedeflediÄŸini de belirtti. Ancak bu hayali korkunç bir kazayla son bulmuÅŸ. "Sekiz yaÅŸÄ±mdaydÄ±m. Bale yapÄ±yordum ve hayalim balerin olmaktÄ±." diyen Åžekerci, "Ama caddeden geçen bir belediye otobüsünün altÄ±nda kaldÄ±m. AltÄ± buçuk ay hastanede yattÄ±m. AyaÄŸÄ±mda çürüme oldu, kesilme noktasÄ±na kadar geldi." itirafÄ±nda bulundu. DoktorlarÄ±n yoÄŸun çabasÄ± sonucu kurtarÄ±lan Åžekerci, bir daha dans etme imkanÄ± bulamamÄ±ÅŸ. HayatÄ±ndaki en acÄ± verici olayÄ±n ise bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n ölümü olduÄŸunu anlatan Åžekerci, "Ama yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±n en kötüsü, en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±mÄ± kaybettiÄŸim gündü. BeÅŸ sene önce beyin kanamasÄ± geçirdi. O andan sonra yapmak istediklerimin hepsini yapmalÄ±yÄ±m diye düÅŸünmeye baÅŸladÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

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