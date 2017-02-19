Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/02/2017 13:17

10 parmaÄŸÄ±nda 10 marifet TÃ¼rkan Åžoray damada onay verdi


TÃ¼rkan Åžoray'Ä±n Cihan Ãœnal'dan olan kÄ±zÄ± YaÄŸmur Ãœnal, dizi oyuncusu ve manken Mert Ã–cal ile evlenmek istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu duruma Åžoray'Ä±n da olumlu baktÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'ya taÅŸÄ±nan YaÄŸmur Ünal'Ä±n, 1.5 yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu, son olarak 'AÅŸk Yeniden' dizisinde oynayan Mert Öcal'la hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Türkan Åžoray'Ä±n da bu fikre sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Ä°ddiaya göre YaÄŸmur Ünal, evlilik düÅŸüncelerini annesi Türkan Åžoray ve babasÄ± Cihan Ünal'a iletip, onaylarÄ±nÄ± aldÄ±. Sultan'Ä±n, kÄ±zÄ±nÄ±n zaman kaybetmeden nikah masasÄ±na oturmasÄ±nÄ± istediÄŸi aktarÄ±ldÄ±. DüÄŸün hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayan çift, bu mutlu haberi sadece yakÄ±n çevresine duyurdu. NikahÄ± Londra'da kÄ±ymayÄ± düÅŸünen ikilinin, tarih baktÄ±klarÄ± ve kÄ±sa süre sonra evlenecekleri konuÅŸuluyor.

 

 

 

 

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