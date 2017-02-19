AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ±na ikinci dÃ¼ÄŸÃ¼n bu sefer sadece "AÄŸaoÄŸlu" olanlar davet edildi

Koray KÄ±rcal ile evlenen AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Sena'ya ikinci dÃ¼ÄŸÃ¼n yapÄ±lacak. Ä°stanbul Ã‡Ä±raÄŸan Otel'de yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n benzerini UludaÄŸ'daki otelinde yapmayÄ± planlayan Ali AÄŸaoÄŸlu. dÃ¼ÄŸÃ¼ne "AÄŸaoÄŸlu" soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 1500 kiÅŸi katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°ÅŸadamÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu, Koray KÄ±rcal ile evlenen kÄ±zÄ± Sena için Ä°stanbul ÇÄ±raÄŸan Otel'de yaptÄ±ÄŸÄ± düÄŸünün benzerini UludaÄŸ'daki otelinde 3- 5 Mart tarihleri arasÄ±nda yapacak. Almi AÄŸaoÄŸlu'nun 3 Mart'ta doÄŸum gününü de kutlayacaÄŸÄ± düÄŸüne, soyadÄ± AÄŸaoÄŸlu olan 6 bine yakÄ±n akrabasÄ±ndan 1500'ü katÄ±lacak. Trabzon ve Türkiye'nin çeÅŸitli yörelerindeki akrabalarÄ±nÄ± uçak ve otobüslerle UludaÄŸ'a taÅŸÄ±yacak olan AÄŸaoÄŸlu, düÄŸünde Karadeniz yöresi yemeklerinin ikram edileçeÄŸini, Karadenizli sanatçÄ±larÄ±n konserlerinde günlerce horon tepeceklerini söyledi. Ali AÄŸoÄŸlu'nun geçen yÄ±l 26 AralÄ±k'ta ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±'nda Koray KÄ±rcal ile evlenen kÄ±zÄ± Sena için yaptÄ±ÄŸÄ± düÄŸünün benzeri UludaÄŸ'da bu kez AÄŸaoÄŸlu'nun akrabalarÄ± için yapÄ±lacak. UludaÄŸ'daki otelinin gelecek akrabalarÄ± için yetmediÄŸini söyleyen Ali AÄŸaoÄŸlu, kendi otellerine yakÄ±n olan Bof oteli kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.