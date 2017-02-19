Esnaf Ä°lber OrtaylÄ±'ya bÃ¶yle kafa tuttu sosyal medyada paylaÅŸÄ±m rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±

ÃœnlÃ¼ tarihÃ§i Ä°lber OrtaylÄ±'ya video Ã§ekerek meydan okuyan esnaf, sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medya son günlerde Ä°lber OrtaylÄ±'ya meydan okuyan esnafÄ±n videosunu konuÅŸuyor. Söz konusu videodaki esnaf, kendisinin Ä°lber OrtaylÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kabileceÄŸini söylüyor ve "yerim onu vallahi" diyor "Ama o bir sürü yabancÄ± dil biliyor" sorusuna ise "Abi gözünü seveyim sen de git her ülkede kal oranÄ±n dilini bilirsin" yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor. Daha sonra Ä°lber OrtaylÄ± kadar kitap yazabileceÄŸini iddia edip, "Ne yapmÄ±ÅŸ? Ne icat yapmÄ±ÅŸ? Evde musluÄŸu bozulsa tamir edebilir mi?" ifadeleriyle Ä°lber OrtaylÄ±'yÄ± küçümsüyor.

Ä°ÅŸte o adam hakkÄ±nda twitterda yazÄ±lanlar: