Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/02/2017 20:52

Esnaf Ä°lber OrtaylÄ±'ya bÃ¶yle kafa tuttu sosyal medyada paylaÅŸÄ±m rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±


ÃœnlÃ¼ tarihÃ§i Ä°lber OrtaylÄ±'ya video Ã§ekerek meydan okuyan esnaf, sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medya son günlerde Ä°lber OrtaylÄ±'ya meydan okuyan esnafÄ±n videosunu konuÅŸuyor. Söz konusu videodaki esnaf, kendisinin Ä°lber OrtaylÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kabileceÄŸini söylüyor ve "yerim onu vallahi" diyor "Ama o bir sürü yabancÄ± dil biliyor" sorusuna ise "Abi gözünü seveyim sen de git her ülkede kal oranÄ±n dilini bilirsin" yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor. Daha sonra Ä°lber OrtaylÄ± kadar kitap yazabileceÄŸini iddia edip, "Ne yapmÄ±ÅŸ? Ne icat yapmÄ±ÅŸ? Evde musluÄŸu bozulsa tamir edebilir mi?" ifadeleriyle Ä°lber OrtaylÄ±'yÄ± küçümsüyor.

Ä°ÅŸte o adam hakkÄ±nda twitterda yazÄ±lanlar:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ±na ikinci dÃ¼ÄŸÃ¼n bu sefer sadece "AÄŸaoÄŸlu" olanlar davet edildi

Koray KÄ±rcal ile evlenen AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Sena'ya ikinci dÃ¼ÄŸÃ¼n yapÄ±lacak. Ä°stanbul Ã‡Ä±raÄŸan Otel'de yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n benzerini UludaÄŸ'daki otelinde yapmayÄ± planlayan Ali AÄŸaoÄŸlu. dÃ¼ÄŸÃ¼ne "AÄŸaoÄŸlu" soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 1500 kiÅŸi katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Recep Ä°vedik 5 izleyicisinden tam not aldÄ± GÃ¶kbakar sevincini bÃ¶yle paylaÅŸtÄ±

Åžahan GÃ¶kbakar, izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran Recep Ä°vedik serisinin son filmi iÃ§in Instagram hesabÄ±ndan izleyicilerine teÅŸekkÃ¼r etti.


10 parmaÄŸÄ±nda 10 marifet TÃ¼rkan Åžoray damada onay verdi

TÃ¼rkan Åžoray'Ä±n Cihan Ãœnal'dan olan kÄ±zÄ± YaÄŸmur Ãœnal, dizi oyuncusu ve manken Mert Ã–cal ile evlenmek istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu duruma Åžoray'Ä±n da olumlu baktÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.