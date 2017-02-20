Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/02/2017 10:45

Ivana Sert'ten erkeklere tavsiyeler


ModacÄ± Ivana Sert, erkeklere tavsiyelerde bulunarak, arabalarÄ±na deÄŸil kendilerine yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Bir firmanÄ±n düzenlediÄŸi güzellik ve bakÄ±m günleri programÄ± için Türkiye turnesine çÄ±kan stilist ve moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Ivana Sert, Samsun'da bulunan bir alÄ±ÅŸveriÅŸ ve yaÅŸam merkezinde düzenlenen programa katÄ±ldÄ±. Program öncesinde açÄ±klamalarda bulunan Ivana Sert, erkeklere giyim konusunda öÄŸütlerde bulundu. Ivana Sert, "Erkekler takÄ±m elbise giyip sade olarak bÄ±rakÄ±yorlar. Fular veya farklÄ± ÅŸapka takabilirler. Eldiven kullanabilirler. Küçük aksesuarlar çok önemli. Çünkü bir model ve tarz yaratan aksesuarlardÄ±r. Ivana Sert, sözlerine ÅŸöyle devam etti: "Her ÅŸey yaÅŸÄ±na göre aslÄ±nda. Ama renkler ve renk uyumlarÄ± kiÅŸiyi biraz açmalÄ±. Kendilerini çok sÄ±kÄ± tutuyorlar. Bir kaç takÄ±m elbise, bir ya da iki kazak ya da iki tane pantolonla deÄŸil gardÄ±robu açmalarÄ± gerekiyor. Biraz daha geniÅŸlemesi gerekiyor. Bizim nasÄ±l bir oda dolusu elbiselerimiz var. Sizin de öyle olmalÄ±. ParayÄ± biraz onun için harcayÄ±n arabalar için deÄŸil. Herkes araba ve teknoloji peÅŸinde bence giyime harcayÄ±n. Biz nasÄ±l harcÄ±yoruz."

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