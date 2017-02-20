ManÅŸetlerden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor ABD'li bakanÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n filmdeki o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri olay oldu

ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n kabinesinin yeni Hazine BakanÄ± Steve Mnuchin'in niÅŸanlÄ±sÄ± Louise Linton'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± son filmin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, adeta olay yarattÄ±.

Ä°skoç asÄ±llÄ± aktris Louise Linton'Ä±n, son filmi Intruder'da (Davetsiz Misafir) rol aldÄ±ÄŸÄ± cesur sahnelerden kareler, baÅŸta Ä°ngiliz gazetesi Daily Mail olmak üzere, birçok gazetede yer aldÄ±. ABD'de geçen Haziran vizyona giren filmde, 35 yaÅŸÄ±ndaki aktrisin yanÄ± sÄ±ra ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Moby de rol alÄ±yor. Daily Mail, Moby'nin Trump karÅŸÄ±tÄ± açÄ±klamalarÄ±yla tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. YaklaÅŸÄ±k 400 milyon dolarlÄ±k servetiyle ABD'de hazine bakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen en zengin isim olarak tarihe geçen eski bankacÄ± ve film yapÄ±mcÄ±sÄ± Mnuchin, geçen hafta Beyaz Saray'da yemin ederek resmen görevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte o filmin sahnelerinden bazÄ±larÄ±: