Eser West'in iddialÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± kafa karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Survivor 2017'nin iddialÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Eser West, yarÄ±ÅŸmadan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± "bÃ¼tÃ¼n gerÃ§ekleri Ã¶ÄŸreneceksiniz" paylaÅŸÄ±mÄ±yla herkesi meraklandÄ±rdÄ±.

Survivor'da bir ilke imza atÄ±p açlÄ±ÄŸa dayanamayan Eser West yarÄ±ÅŸmadan kendi isteÄŸiyle ayrÄ±ldÄ±. Eser yarÄ±ÅŸmadan ayrÄ±lÄ±r ayrÄ±lmaz yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. YarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk günden beri açlÄ±kla mücadele etmeye çalÄ±ÅŸan ancak zaman zaman sinir krizleri geçiren Eser West, ülkeye döner dönmez ayaÄŸÄ±nÄ±n tozuyla daha önce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KÄ±smetse Olur programÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sevglisi Cansel Çördük'ü de alarak kahvaltÄ± için BoÄŸaz manzaralÄ± bir mekana gitti.

"BÜTÜN GERÇEKLERÄ° ÖÄžRENECEKSÄ°NÄ°Z"

Buradan çekilen bir karesini Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Eser West, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Sonunda ait oldugum yerdeyim. Huzuru yeniden kesfettim. Inanilmaz desteginiz yuregimi kabartti. Demekki dogru birsey yapmisim diyorum. Ve merak etmeyin, sizler butun gercekleri ogreneceksiniz. Arkamdan konusan 1,2 yari unlu kisileri ne yazikki tanimiyorum. Ama ekmek paralari beni konusmak ise ne mutlu bana.