Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/02/2017 12:42

AldatÄ±lan NazlÄ± Ã‡elik Ä°ngiltere'de o pozu paylaÅŸtÄ±


NazlÄ± Ã‡elik-Serdar Bilgili Ã§iftinin 6 ay sÃ¼ren evliliklerinin arkasÄ±ndan aldatÄ±lma Ã§Ä±ktÄ±. ArkadaÅŸÄ±yla Ä°ngiltere'ye kafa daÄŸÄ±tmaya giden Ã‡elik, "yÄ±kÄ±lmadÄ±m ayaktayÄ±m" pozu verdi.

Evlilikleri 6 ay süren NazlÄ± Çelik-Serdar Bilgili çifti, ayrÄ±lÄ±ÄŸa dayanamayÄ±p yeniden sevgili olmuÅŸtu. Ancak ikinci denemede de baÅŸarÄ±sÄ±z oldular. BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bu seferki nedeninin araya bir kadÄ±nÄ±n girmesi olduÄŸu öne sürülmüÅŸtü. Tüm bu yaÅŸananlardan sonra Çelik'in Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ± "yÄ±kÄ±lmadÄ±m ayaktayÄ±m" mesajÄ± veriyordu.

Ä°ÅŸte NazlÄ± Çelik'in o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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