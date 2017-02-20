AldatÄ±lan NazlÄ± Ã‡elik Ä°ngiltere'de o pozu paylaÅŸtÄ±

NazlÄ± Ã‡elik-Serdar Bilgili Ã§iftinin 6 ay sÃ¼ren evliliklerinin arkasÄ±ndan aldatÄ±lma Ã§Ä±ktÄ±. ArkadaÅŸÄ±yla Ä°ngiltere'ye kafa daÄŸÄ±tmaya giden Ã‡elik, "yÄ±kÄ±lmadÄ±m ayaktayÄ±m" pozu verdi.

Evlilikleri 6 ay süren NazlÄ± Çelik-Serdar Bilgili çifti, ayrÄ±lÄ±ÄŸa dayanamayÄ±p yeniden sevgili olmuÅŸtu. Ancak ikinci denemede de baÅŸarÄ±sÄ±z oldular. BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bu seferki nedeninin araya bir kadÄ±nÄ±n girmesi olduÄŸu öne sürülmüÅŸtü. Tüm bu yaÅŸananlardan sonra Çelik'in Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ± "yÄ±kÄ±lmadÄ±m ayaktayÄ±m" mesajÄ± veriyordu.

Ä°ÅŸte NazlÄ± Çelik'in o paylaÅŸÄ±mÄ±: