Irina Shayktan Ã¼nlÃ¼ fotoÄŸrafÃ§Ä± Mert AlaÅŸ'a Ã§ok Ã¶zel doÄŸum gÃ¼nÃ¼ mesajÄ±

ÃœnlÃ¼ model Irina Shayk, hem arkadaÅŸÄ± hem de fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ± olan Mert AlaÅŸ'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ sosyal medyadan kutladÄ±.

Ünlü Victoria’s Secret modeli Irina Shayk, dünyaca ünlü Türk fotoÄŸrafçÄ± Mert AlaÅŸ'Ä±n doÄŸum gününü sosyal medyadan kutladÄ±.31 yaÅŸÄ±ndaki Rus model, hem fotoÄŸrafçÄ±sÄ± hem de yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan AlaÅŸ'Ä±n siyah beyaz bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Bu özel insana mutlu yÄ±llar. O sadece benim için en iyi açÄ±larÄ± bilmekle kalmaz aynÄ± zamanda ‘arkadaÅŸ’ diyebileceÄŸim çok özel biri. EÄŸlenceli ve yetenekli. Bu sonsuza kadar bir Türk ve Rus aÅŸkÄ±" notuyla paylaÅŸtÄ±.KÄ±sa sürede 60 bine yakÄ±n beÄŸeni alan paylaÅŸÄ±ma pek çok Türk takipçiden de övgü mesajlarÄ± geldi.Shayk'Ä±n Türk takipçileri ünlü modele olan sevgilerini belirten notlar yazdÄ±. Rus kullanÄ±cÄ±lardan bazÄ±larÄ± da AlaÅŸ için "Kim bu, bir Türk model mi" mesajlarÄ± gönderdi.