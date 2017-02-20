Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/02/2017 20:45

Ä°sveÃ§li ÅŸarkÄ±cÄ± Jay-Jay Johanson TÃ¼rkiye'ye geliyor

Jay-Jay Johanson

Ä°sveÃ§li ÅŸarkÄ±cÄ± Jay-Jay Johanson, konser vermek amacÄ±yla TÃ¼rkiye'ye geliyor

Müzik kariyerine çok genç yaÅŸlarda baÅŸlayan ve yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± her albümde farklÄ± müzik türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson, 9 Mart'ta Ä°zmir'deki Container Hall'da, 10 Mart'ta Ankara'daki 6:45'te ve 11 Mart'ta Ä°stanbul'daki Roxy'de sahne alacak.

Trip-hop, electro-clash, downtempo ve indie baÅŸta olmak üzere oldukça zengin bir repertuvara sahip Ä°sveçli ÅŸarkÄ±cÄ±, melankolik vokaliyle dikkati çekiyor. 1996 yÄ±lÄ±ndan beri müzik dünyasÄ±nÄ±n içinde olan Jay-Jay Johanson, Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip.

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