Ä°sveÃ§li ÅŸarkÄ±cÄ± Jay-Jay Johanson TÃ¼rkiye'ye geliyor

Ä°sveÃ§li ÅŸarkÄ±cÄ± Jay-Jay Johanson, konser vermek amacÄ±yla TÃ¼rkiye'ye geliyor

Müzik kariyerine çok genç yaÅŸlarda baÅŸlayan ve yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± her albümde farklÄ± müzik türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson, 9 Mart'ta Ä°zmir'deki Container Hall'da, 10 Mart'ta Ankara'daki 6:45'te ve 11 Mart'ta Ä°stanbul'daki Roxy'de sahne alacak.

Trip-hop, electro-clash, downtempo ve indie baÅŸta olmak üzere oldukça zengin bir repertuvara sahip Ä°sveçli ÅŸarkÄ±cÄ±, melankolik vokaliyle dikkati çekiyor. 1996 yÄ±lÄ±ndan beri müzik dünyasÄ±nÄ±n içinde olan Jay-Jay Johanson, Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip.