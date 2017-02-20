Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Bulut Ã–zdemiroÄŸlu kimdir

GÃ¶z6 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda adÄ±nÄ± duyuran Bulut Ã–zdemiroÄŸlu, ÅŸimdilerde Survivor 2017 kadrosuna dahil oldu

Fenerbahçe’de forma giyen eski futbolcu Hasan ÖzdemiroÄŸlu’nun oÄŸlu olan Bulut ÖzdemiroÄŸlu, 28 yaÅŸÄ±ndadÄ±r. Sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflar ve sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± tarzÄ±yla dikkat çeken Bulut ÖzdemiroÄŸlu, yüksek eÄŸitimini Beykent Üniversitesi Grafik Dizayn Bölümü’nde tamamlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak bloggerlÄ±k ve kreatif içerik üreticiliÄŸi yapmaktadÄ±r. Üniversite yÄ±llarÄ±nda basketbol oynayan Bulut ÖzdemiroÄŸlu, son yÄ±llarda crossfit sporuyla ilgilenmektedir. Sakaryaspor ve Fenerbahçe alt yapÄ±larÄ±nda futbol geçmiÅŸi bulunan yeni Gönüllüler yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±, Göz6 yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n en dikkat çeken isimlerinden biri olmuÅŸtur. YarÄ±ÅŸmanÄ±n finaline kadar kalmayÄ± baÅŸaran Bulut ÖzdemiroÄŸlu, ÅŸampiyonluÄŸu Survivor’da takÄ±m arkadaÅŸÄ± olan Erdi’ye kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bulut ÖzdemiroÄŸlu'nun ilk sözleri

Survivor 2017'ye dahil olan Bulut ÖzdemiroÄŸlu, duygularÄ±nÄ± dile getirdi. Survivor'Ä±n çiçeÄŸi burnundaki yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±, "Burada bir birinden deÄŸerli birçok yarÄ±ÅŸmacÄ± bulunuyor. Herkesin bir hedefi ve hayali var. Kimi futbolcu olmayÄ±, kimi doktor olmayÄ±, kimi ise avukat olmayÄ± hedefler. Ben Survivor olmayÄ± hedefledim. 5 yÄ±ldÄ±r bunun için çok uÄŸraÅŸ verdim. Åžimdi buradayÄ±m ve umarÄ±m ÅŸampiyon olarak hayalimi tamamlamÄ±ÅŸ olurum" dedi.