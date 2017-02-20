Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/02/2017 20:56

Angelina Jolie boÅŸanma davasÄ± ile ilgili ilk kez konuÅŸtu

Angelina Jolie

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Angelina Jolie, Brad Pitt ile boÅŸanma davasÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

Angelina Jolie, Brad Pitt’le ayrÄ±lÄ±k sonrasÄ± ilk kez çocuklarÄ±yla birlikte basÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ± ve Pitt ile boÅŸanmasÄ±na dair konuÅŸtu.Ünlü oyuncu; çocuklarÄ± Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10), ikizler Vivienne ve Knox (8) ile birlikte son sinema projesi ‘First They Killed My Father in Cambodia’nÄ±n dünya prömiyeri için Kamboçya’ya gitti.BBC’ye röportaj veren Jolie, Brad Pitt’le boÅŸanmasÄ±yla ilgili sorulara yanÄ±t verdi.

Jolie, “Bu konu hakkÄ±nda çok zor bir dönem olduÄŸu, bir aile olduÄŸumuz ve daima bir aile olacaÄŸÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸÄ±nda çok fazla ÅŸey söylemek istemiyorum” dedi.

“Ailece çok zor zamanlar geçirdik” diyen ve konuÅŸmasÄ± esnasÄ±nda duygusallaÅŸan Jolie, “Benim odak noktam çocuklarÄ±m, çocuklarÄ±mÄ±z” ifadesini kullandÄ±.

Ünlü oyuncu ayrÄ±ca, “Bir aileyiz ve daima öyle olacaÄŸÄ±z, bu benim baÅŸa çÄ±kma yöntemim. Bunun bir ÅŸekilde bizi daha güçlü ve daha yakÄ±n hale getirdiÄŸinden emin olmak için bir yol bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum” dedi.

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