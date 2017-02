Angelina Jolie boÅŸanma davasÄ± ile ilgili ilk kez konuÅŸtu

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie, Brad Pitt ile boşanma davası hakkında ilk kez konuştu

Angelina Jolie, Brad Pitt’le ayrılık sonrası ilk kez çocuklarıyla birlikte basının karşısına çıktı ve Pitt ile boşanmasına dair konuştu.Ünlü oyuncu; çocukları Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10), ikizler Vivienne ve Knox (8) ile birlikte son sinema projesi ‘First They Killed My Father in Cambodia’nın dünya prömiyeri için Kamboçya’ya gitti.BBC’ye röportaj veren Jolie, Brad Pitt’le boşanmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Jolie, “Bu konu hakkında çok zor bir dönem olduğu, bir aile olduğumuz ve daima bir aile olacağımız dışında çok fazla şey söylemek istemiyorum” dedi.

“Ailece çok zor zamanlar geçirdik” diyen ve konuşması esnasında duygusallaşan Jolie, “Benim odak noktam çocuklarım, çocuklarımız” ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu ayrıca, “Bir aileyiz ve daima öyle olacağız, bu benim başa çıkma yöntemim. Bunun bir şekilde bizi daha güçlü ve daha yakın hale getirdiğinden emin olmak için bir yol bulmaya çalışıyorum” dedi.