Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/02/2017 08:38

Rus lider Putin milli jimnastikÃ§i ile gizlice evlendi mi

Alina Kabayeva-Putin

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™le uzun sÃ¼redir beraber olan Alina Kabayevaâ€™nÄ±n parmaÄŸÄ±ndaki alyans evlendiklerine dair iddialarÄ± gÃ¼Ã§lendirdi

Ä°kilinin geçen yÄ±l nikah kÄ±ydÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Hatta çiftin çocuklarÄ± olduÄŸu bile öne sürülüyor.Putin'in, 2014'te 31 yÄ±llÄ±k eÅŸi Lyudmila'dan ayrÄ±lmasÄ±na da Kabayeva'nÄ±n neden olduÄŸu iddia edilmiÅŸti.Putin'le iliÅŸkisi sayesinde milletvekilliÄŸi de yapan Kabayeva, ardÄ±ndan Rus liderin bir arkadaÅŸÄ±na ait olan, ülkenin en büyük medya ÅŸirketine yönetici olmuÅŸtu.

9 YILDIR BÄ°RLÄ°KTELER

Alina Kabayeva-Putin aÅŸkÄ± 2008 yÄ±lÄ±ndan beri devam ediyor.

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Survivor gÃ¶khan

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