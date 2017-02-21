KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ'dan eÅŸine gÃ¶nderme Ä°nÅŸallah baba olurum

EÅŸi BaÅŸak Dizer ile birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutlamak iÃ§in arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte buluÅŸan KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ baba olma isteÄŸinden bahsetti.

KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ ile BaÅŸak Dizer 2 yÄ±llÄ±k aÅŸkÄ±n ardÄ±ndan 19 Åžubat’ta, Paris’te evlenmiÅŸti. Çift birinci evlilik yÄ±ldönümlerini BaÅŸak Dizer’in ortaÄŸÄ± olduÄŸu NiÅŸantaÅŸÄ±’ndaki mekanda yakÄ±n dostlarÄ± ile kutladÄ±. KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ çÄ±kÄ±ÅŸta habercilerin “Ne zaman baba olacaksÄ±nÄ±z? ” sorusuna ÅŸu cevabÄ± verdi: “Ä°nÅŸallah olurum, kÄ±smet.” KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ verdiÄŸi bir röportajda eÅŸi BaÅŸak Dizer için ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±: “Bir hayatÄ±, bir geleceÄŸi iki kiÅŸi yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda;iki kiÅŸi bir olduÄŸunuzda deÄŸiÅŸiyormuÅŸ meÄŸer her ÅŸey. NasÄ±l diyeyim, ‘tam’ hissediyorum kendimi Bu herkesin yaÅŸayabileceÄŸi bir duygu deÄŸil ve yaÅŸayabilenler çok ÅŸanslÄ±. Ben çok ÅŸanslÄ±yÄ±m. ‘Sevmek’ ve ‘güvenmek’ insana gökten bir paketin içinde gelmiyor. Sen bulabilirsen buluyorsun. Sevmek, hele ki güvenmek benim için çok zor. Bu yüzden çok kÄ±ymetli bir ÅŸey yaÅŸÄ±yorum ve onu sarÄ±p sarmalÄ±yorum. Yani aktörüm diye mutlu yuva hayali kuran bir adam olamaz mÄ±yÄ±m? ”