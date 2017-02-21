AÅŸk dedikodularÄ±nÄ± yalanlamÄ±ÅŸlardÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ birlikte kutladÄ±lar

Hakan SabancÄ± ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Hadise, aÅŸk iddialarÄ±nÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak dÃ¼n akÅŸam acÄ± SabancÄ±'nÄ±n KanlÄ±ca'daki yalÄ±sÄ±nda dÃ¼zenlenen bir partiyle doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayan Hakan SabancÄ±'nÄ±n Ã§ok Ã¶zel misafiri Hadise'ydi.

AralÄ±k 2016'da Hakan SabancÄ±'yla Karaköy'deki bir gece kulübünde eÄŸlenen ÅŸarkÄ±cÄ± Hadise'nin kendisini VIP minibüsüyle evine bÄ±rakan Hakan SabancÄ±'yla 1 aydÄ±r aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.Güzel ÅŸarkÄ±cÄ±, gecenin ardÄ±ndan aÅŸk dedikodularÄ±nÄ± yalanlamÄ±ÅŸ, birlikte olmadÄ±klarÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Hakan SabancÄ± önceki gece 26. yaÅŸ gününü abisi HacÄ± SabancÄ±'nÄ±n KanlÄ±ca'daki yalÄ±sÄ±nda düzenlenen bir partiyle kutladÄ±.Geceye aralarÄ±nda HacÄ± SabancÄ±'nÄ±n sevgilisi Özge Ulusoy, Irmak Atuk ve Önder Bekensir'in de bulunduÄŸu birçok ünlü katÄ±ldÄ±. Geceye katÄ±lanlar arasÄ±nda Hadise de vardÄ±. 32 yaÅŸÄ±ndaki Hadise, Hakan SabancÄ±'nÄ±n doÄŸum gününde en çok eÄŸlenen isimlerden biri oldu ve DJ kabinine geçti.