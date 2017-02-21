ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± yoÄŸun konser maratonu halsiz bÄ±raktÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°lyas YalÃ§Ä±ntaÅŸ, son 2 haftada 12 ÅŸehir dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in evi arabasÄ± oldu. ArabasÄ±nda uyuyor, diÄŸer konserine gitmek iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor.

YoÄŸun konser maratonunda, 15 günde 12 ÅŸehir dolaÅŸan Ä°lyas YalçÄ±ntaÅŸ'Ä±n son duraÄŸÄ± Beylikdüzü oldu. Bir gece önce de konser veren ÅŸarkÄ±cÄ±, aracÄ±nÄ±n içinde uyuyakaldÄ±. Zorla uyandÄ±rÄ±lan YalçÄ±ntaÅŸ, "Uykusuzluktan öleceÄŸim galiba" dedi. Yorgun olmasÄ±na raÄŸmen performansÄ±ndan bir ÅŸey kaybetmeyen ÅŸarkÄ±cÄ±, hayranlarÄ±na "Sizlerin sevgisi beni ayakta tutuyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.