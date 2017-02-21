Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/02/2017 10:42

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± yoÄŸun konser maratonu halsiz bÄ±raktÄ±


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°lyas YalÃ§Ä±ntaÅŸ, son 2 haftada 12 ÅŸehir dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in evi arabasÄ± oldu. ArabasÄ±nda uyuyor, diÄŸer konserine gitmek iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor.

YoÄŸun konser maratonunda, 15 günde 12 ÅŸehir dolaÅŸan Ä°lyas YalçÄ±ntaÅŸ'Ä±n son duraÄŸÄ± Beylikdüzü oldu. Bir gece önce de konser veren ÅŸarkÄ±cÄ±, aracÄ±nÄ±n içinde uyuyakaldÄ±. Zorla uyandÄ±rÄ±lan YalçÄ±ntaÅŸ, "Uykusuzluktan öleceÄŸim galiba" dedi. Yorgun olmasÄ±na raÄŸmen performansÄ±ndan bir ÅŸey kaybetmeyen ÅŸarkÄ±cÄ±, hayranlarÄ±na "Sizlerin sevgisi beni ayakta tutuyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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Bambi lakaplÄ± dansÃ¶z BurÃ§in Orhon'un ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

NÃ¼khet Duru'nun keÅŸfettiÄŸi dansÃ¶z BurÃ§in Orhon, 22 yÄ±ldÄ±r SÃ¼heyl Uygur ile evli ve 3 kÄ±z Ã§ocuÄŸu var.


ÃœnlÃ¼ televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± dondurucu havada bu kÄ±lÄ±kla kÃ¶peÄŸini dolaÅŸtÄ±rdÄ±

22 yaÅŸÄ±ndaki televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Courtney Stodden sokaÄŸa kot pantolon ve giydiÄŸi sÃ¼tyenle Ã§Ä±karak, kÃ¶peÄŸini parkta gezdirdi.


AÅŸk dedikodularÄ±nÄ± yalanlamÄ±ÅŸlardÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ birlikte kutladÄ±lar

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