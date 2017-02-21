Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/02/2017 11:13

ÃœnlÃ¼ televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± dondurucu havada bu kÄ±lÄ±kla kÃ¶peÄŸini dolaÅŸtÄ±rdÄ±


22 yaÅŸÄ±ndaki televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Courtney Stodden sokaÄŸa kot pantolon ve giydiÄŸi sÃ¼tyenle Ã§Ä±karak, kÃ¶peÄŸini parkta gezdirdi.

BabasÄ± yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Doug Hutchinson ile bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k sürdürdüÄŸü evliliÄŸiyle gündemden düÅŸmeyen televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Courtney Stodden yine yapacaÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±. 22 yaÅŸÄ±ndaki Courtney Stodden, dün Central Park'ta köpek gezdirirken görüntülendi. Buraya kadar alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k bir ÅŸey yok elbette... Ancak Stodden, 12 derecelik havada, üzerine kot pantolon ve sütyenden baÅŸka bir ÅŸey giymemiÅŸti. Bir de olmazsa olmazÄ± yüksek topuklu ayakkabÄ±lar.Stodden, daha sonra kendisine ait olmayan köpekle parkta bir süre oturdu. Courtney Stodden, 56 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± Doug Hutchison ile henüz 16 yaÅŸÄ±ndayken evlenmiÅŸti. Ä°kili henüz boÅŸanmasa da yine ayrÄ±ldÄ±.

 

 

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