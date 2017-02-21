Bambi lakaplÄ± dansÃ¶z BurÃ§in Orhon'un ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

NÃ¼khet Duru'nun keÅŸfettiÄŸi dansÃ¶z BurÃ§in Orhon, 22 yÄ±ldÄ±r SÃ¼heyl Uygur ile evli ve 3 kÄ±z Ã§ocuÄŸu var.

Türkiye onu 1980'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Gencecik bir dansöz olarak adÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ama o güne kadar alÄ±ÅŸÄ±lagelen meslektaÅŸlarÄ±ndan çok farklÄ±ydÄ±. Klasik anlamda göbek dansÄ± yapmak yerine baleyi anÄ±msatan figürleriyle dikkat çekiyordu. KÄ±sa sürede adÄ±nÄ± herkes öÄŸrendi ve hiç unutmadÄ±. Aradan geçen zaman içinde yaÅŸ alsa da saçlarÄ±nÄ± boyatmayÄ± bÄ±raksa da siz onu bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan ve gözlerinden hemen tanÄ±dÄ±nÄ±z büyük olasÄ±lÄ±kla. Türkiye'nin popüler kültür tarihinin bir dönemine damgasÄ±nÄ± vuran "Bambi" lakaplÄ± Burçin Orhon, 1962 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da dünyaya geldi. Dansa daha 3 buçuk yaÅŸÄ±ndayken bale eÄŸitimi alarak baÅŸladÄ±. Dört buçuk sene boyunca Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balerin olarak çalÄ±ÅŸtÄ±. Ama bir yandan da Ä°stanbul Üniversitesi Ä°ÅŸletme Fakültesi'ni ardÄ±ndan da Ankara Devlet KonservatuarÄ±'nÄ± bitirdi. Onu Nükhet Duru keÅŸfetti ve onun sayesinde oryantal olarak sahneye çÄ±kmaya baÅŸladÄ± Burçin Orhon. Ä°ÅŸte o sÄ±ralarda da tarzÄ±yla diÄŸer meslektaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan sÄ±yrÄ±ldÄ±. EÄŸitimini aldÄ±ÄŸÄ± klasik dans ile doÄŸunun geleneklerini bir arada eriterek kendi dans dilini yarattÄ±.Burçin Orhon TV dizilerinde ve sinema filmlerinde de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçti. Renkli Dünya, FÄ±rtÄ±na Gönüller, AÅŸk ve Para, Onyedi YaÅŸÄ±nda gibi sinema filmlerinde oynadÄ±. Portatif Hüseyin, AÅŸk ve Gurur, Anadolu KaplanÄ±, Kavak Yelleri dizilerinde rol aldÄ±. 1987 yÄ±lÄ±nda Eurovision birincisi Ä°rlandalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Johnny Logan ile niÅŸanlandÄ± ama yollarÄ± bir süre sonra ayrÄ±ldÄ±. Orhon'un bu birliktelikten Robin Ceren adÄ±nda bir kÄ±zÄ± var.

Orhon 1995 yÄ±lÄ±nda tiyatro sanatçÄ±sÄ± Süheyl Uygur ile evlendi. Bu evlilikten iki tane kÄ±z çocuÄŸu annesi oldu.Burçin Orhon bir süredir kameralarÄ±n uzaÄŸÄ±nda ama dansÄ±n uzaÄŸÄ±nda deÄŸil. 2007 yÄ±lÄ±nda açtÄ±ÄŸÄ± ve kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan dans akademisinde öÄŸrenciler yetiÅŸtiriyor.