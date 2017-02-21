Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/02/2017 12:23

BoÅŸanacaklarÄ± konuÅŸuluyordu Ã¼nlÃ¼ Ã§iftten sevindirici haber


Tuba Ãœnsal ve Onur Saylak'Ä±n boÅŸanma arifesinde olduÄŸu sÃ¶yleniyordu. Ancak Onur Saylak'Ä±n sette Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸraf Ã§iftin barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve problem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

BoÅŸanacaklarÄ± iddia edilen ve mal varlÄ±klarÄ±na kadar paylaÅŸÄ±m yaptÄ±klarÄ± konuÅŸulan Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün cephesinden sevindiren geliÅŸme var.Oyuncu Onur Saylak, sanal âlemden ‘Daha’ filminin setinden bir kare paylaÅŸtÄ±. FotoÄŸrafta eÅŸi Tuba, kÄ±zlarÄ± Maya, Toprak ve kendisinin baÅŸ harflerinden oluÅŸan TMTO dövmesi dikkat çekti.Saylak, bu hareketiyle yazÄ±lanlarÄ±n aksine her ÅŸeyin yolunda olduÄŸunu gözler önüne serdi.

Ä°ÅŸte Saylak'Ä±n o fotoÄŸrafÄ±: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Acun Survivor ile Yunanistan'Ä± salladÄ± reyting sÄ±ralamasÄ±nda birinci

Acun Survivor Greece ile TÃ¼rkiye'de yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±yÄ± Yunanistan'da da baÅŸarmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor.


Bambi lakaplÄ± dansÃ¶z BurÃ§in Orhon'un ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

NÃ¼khet Duru'nun keÅŸfettiÄŸi dansÃ¶z BurÃ§in Orhon, 22 yÄ±ldÄ±r SÃ¼heyl Uygur ile evli ve 3 kÄ±z Ã§ocuÄŸu var.


ÃœnlÃ¼ televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± dondurucu havada bu kÄ±lÄ±kla kÃ¶peÄŸini dolaÅŸtÄ±rdÄ±

22 yaÅŸÄ±ndaki televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Courtney Stodden sokaÄŸa kot pantolon ve giydiÄŸi sÃ¼tyenle Ã§Ä±karak, kÃ¶peÄŸini parkta gezdirdi.