BoÅŸanacaklarÄ± konuÅŸuluyordu Ã¼nlÃ¼ Ã§iftten sevindirici haber

Tuba Ãœnsal ve Onur Saylak'Ä±n boÅŸanma arifesinde olduÄŸu sÃ¶yleniyordu. Ancak Onur Saylak'Ä±n sette Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸraf Ã§iftin barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve problem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

BoÅŸanacaklarÄ± iddia edilen ve mal varlÄ±klarÄ±na kadar paylaÅŸÄ±m yaptÄ±klarÄ± konuÅŸulan Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün cephesinden sevindiren geliÅŸme var.Oyuncu Onur Saylak, sanal âlemden ‘Daha’ filminin setinden bir kare paylaÅŸtÄ±. FotoÄŸrafta eÅŸi Tuba, kÄ±zlarÄ± Maya, Toprak ve kendisinin baÅŸ harflerinden oluÅŸan TMTO dövmesi dikkat çekti.Saylak, bu hareketiyle yazÄ±lanlarÄ±n aksine her ÅŸeyin yolunda olduÄŸunu gözler önüne serdi.

Ä°ÅŸte Saylak'Ä±n o fotoÄŸrafÄ±: