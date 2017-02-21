Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/02/2017 12:42

Acun Survivor ile Yunanistan'Ä± salladÄ± reyting sÄ±ralamasÄ±nda birinci


Acun Survivor Greece ile TÃ¼rkiye'de yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±yÄ± Yunanistan'da da baÅŸarmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor.

Son derece baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtirdiÄŸi Survivor formatÄ±nÄ± Yunan televizyonlarÄ±na taÅŸÄ±yan Acun IlÄ±calÄ± kÄ±sa sürede buradaki programÄ±yla da zirveye tÄ±rmandÄ±. Sosyal medya hesabÄ±ndan da Yunanistan televizyonlarÄ±ndaki programÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapan IlÄ±calÄ±, yapÄ±mcÄ± kimliÄŸiyle kazandÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±yÄ± bu defa rakamlar üzerinden gösterdi. ProgramÄ±n Yunanistan'daki sunucusuyla çektiÄŸi selfieyi paylaÅŸan Acun IlÄ±calÄ±, bu kareye; "Survivor Yunanistan 38 share aldÄ±, bu fantastik sonuçtan dolayÄ± tüm yapÄ±m ekibini ve sunucumuz Sakis'i kutluyorum. Seni seviyoruz" notunu düÅŸtü.

Ä°ÅŸte Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n o paylaÅŸÄ±mÄ±: 

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