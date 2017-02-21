Ä°brahim TatlÄ±ses'in kardeÅŸi itiraf etti AÄŸabeyimin talimatÄ±yla yaptÄ±m

Ä°brahim TatlÄ±ses'in kardeÅŸi HÃ¼seyin TatlÄ±ses geÃ§en yÄ±l yaÅŸanan Serkan Kaya olayÄ±na aÃ§Ä±klÄ±k getirdi. AÄŸabeyinin talimatÄ± ve isteÄŸi Ã¼zerine Kaya'ya "Hadini bil" ÅŸeklinde konuÅŸan HÃ¼seyin TatlÄ±ses, bu sayede Kaya'nÄ±n da yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸini belirtti.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l Nisan ayÄ±nda, Ä°brahim TatlÄ±ses'in kardeÅŸi Hüseyin TatlÄ±, kendisini arabeskin son imparatoru olarak ilan eden Serkan Kaya ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± zehir zemberek bir açÄ±klamayla magazin gündemine oturmuÅŸtu. Kanal D'deki "Renkli Sayfalar" programÄ±na konuÅŸan Hüseyin TatlÄ±, aÄŸabeyi Ä°brahim TatlÄ±ses'in arabeskin imparatoru olduÄŸunu söyleyip, kendisini son imparator ilan eden Sekan Kaya'ya "Haddini bil!" demiÅŸti. Aradan geçen bir yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan Hüseyin TatlÄ±, Serkan Kaya ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla ilgili gündeme bomba gibi düÅŸen bir itirafta bulundu. Star TV'de yayÄ±nlanan "Duymayan KalmasÄ±n" programÄ±na konuÅŸan Hüseyin TatlÄ±, Serkan Kaya ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± sert açÄ±klamayÄ± aÄŸebeyi Ä°brahim TatlÄ±ses'in direktifiyle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu sayede de Serkan Kaya'yÄ± parlattÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸte Hüseyin TatlÄ±'nÄ±n bir yÄ±l sonra gelen itirafÄ±: "Ben Serkan Kaya'yla ne zaman küstüm ki, barÄ±ÅŸayÄ±m? Benden bir ÅŸey istendi, ben de onu yaptÄ±m. ÇatÄ±da yani TatlÄ±ses Kebap'ta oturuyordum. Abim beni çaÄŸÄ±rdÄ±. Kendisine laf atan Serkan Kaya ile imparator polemiÄŸine girmemi istedi. Ben de üst kata çÄ±kÄ±p onun aleyhine röportaj verdim. Böylece Serkan Kaya'yÄ± uçurduk, onun reklamÄ±nÄ± yaptÄ±k. Abim ve yapÄ±mcÄ±sÄ± Polat YaÄŸcÄ±'nÄ±n ricasÄ±yla bunu yaptÄ±m. Bu iÅŸin arkasÄ±nda baÅŸkalarÄ± da var ama ben bu kadarÄ±nÄ± söylüyorum."