ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã§Ä±plak New York manzaralÄ± fotoÄŸrafÄ± takipÃ§ilerinden tam not aldÄ±

ABD'li Ã¼nlÃ¼ oyuncu Lindsay Lohan, Heathrow HavaalanÄ±'nda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ olduÄŸu gerekÃ§eyle durdurulup iki kez arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun Ã§ok korkutucu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.