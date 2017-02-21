ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã§Ä±plak New York manzaralÄ± fotoÄŸrafÄ± takipÃ§ilerinden tam not aldÄ±

Sevgilisiyle tatil yapan Kelly Brook, sosyal medya hesabÄ±ndan Big Apple mazarasÄ±yla Ã§ekilmiÅŸ Ã§Ä±plak fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
Sevgilisiyle New York'ta tatil yapan 37 yaÅŸÄ±ndaki ünlü yÄ±ldÄ±z Kelly Brook, Instagram hesabÄ±ndaki son paylaÅŸÄ±mÄ±yla deyimi yerindeyse mest etti. 37 yaÅŸÄ±ndaki güzel yÄ±ldÄ±z, Big Apple'Ä±n manzarasÄ±na bakarak, kum saatini andÄ±ran kÄ±vrÄ±mlÄ± vücut hatlarÄ±nÄ± çÄ±rÄ±lçÄ±plak ortaya serdi ve altÄ±na "Banyo manzaram" notunu düÅŸerek Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Onbinlerce beÄŸeni alan Brook, hayranlarÄ± tarafÄ±ndan vücut kÄ±vrÄ±mlarÄ±nÄ±n güzelliÄŸi konusunda yorum yaÄŸmuruna tutuldu.
Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: