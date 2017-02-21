ÃœnlÃ¼ oyuncu Leyla TuÄŸutlu ilk kez sevgilisiyle objektiflere yakalandÄ±

Ä°stanbul'da sevgilisi Ceyhun Engin ile Zorlu AVM'de dolaÅŸan Leyla Lydia TuÄŸutlu fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekildiÄŸini fark edince aÃ§Ä±klamada bulundu.

Leyla Lydia TuÄŸutlu, önceki gün Zorlu AVM’de sevgilisi Ceyhun Engin’le görüntülendi. El ele yürüyen ikili, fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n çekildiÄŸini fark edince ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±.‘Bu Åžehir Arkandan Gelecek’ dizisinde baÅŸrol oynayan Leyla Lydia TuÄŸutlu, geçtiÄŸimiz aylarda final yapan TRT’nin sevilen dizisi ‘Filinta’da rol alan oyuncu Ceyhun Engin’le Zorlu AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi’nde objektiflere takÄ±ldÄ±. MaÄŸazalarÄ± dolaÅŸtÄ±ktan sonra Jamie’s Oliver’a geçen ikili, baÅŸ baÅŸa romantik bir akÅŸam yemeÄŸi yedi. Uzun süre mekanda oturan ve sohbet eden çift, AVM içinde el ele yürüdükleri anda fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n çekildiÄŸini fark edince, ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±. Gazetecilerin aÅŸk sorularÄ±na gülümsemekle yetinen sevgililerin iki aydÄ±r birlikte olduÄŸu öÄŸrenildi. Ä°kili, daha sonra otomobillerine binerek Zorlu’dan ayrÄ±ldÄ±.