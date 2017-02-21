Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/02/2017 20:32

ABD'li oyuncu Lindsay Lohan'a havaalanÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼ engeli hedef alÄ±ndÄ±m


ABD'li Ã¼nlÃ¼ oyuncu Lindsay Lohan, Heathrow HavaalanÄ±'nda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ olduÄŸu gerekÃ§eyle durdurulup iki kez arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun Ã§ok korkutucu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, baÅŸörtüsü taktÄ±ÄŸÄ± için Heathrow HavaalanÄ±'ndaki gümrük yetkilileri tarafÄ±ndan hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. 30 yaÅŸÄ±ndaki aktris yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, Good Morning Britain programÄ±nda Piers Morgan ve Susanna Reid 'e anlattÄ±. Lohan programda "Geçenlerde New York'a giderken baÅŸörtüsü takÄ±yordum ve havalimanÄ±nda durduruldum. HayatÄ±mda ilk kez Ä±rksal bir profillemeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m." dedi.

"BAÅžÖRTÜNÜ ÇIKAR"

Genç aktris kendisini durduran yetkili için, pasaportunu açÄ±p Lindsay Lohan'Ä± gördüÄŸünde özür dilemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak "baÅŸörtüsünü çÄ±kar" dediÄŸini aktardÄ±.Yetkililerin dediklerini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Lohan, diÄŸer kadÄ±nlarÄ±n baÅŸörtüsü taktÄ±ÄŸÄ±nda ne kadar rahatsÄ±z hissettiÄŸini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisini asÄ±l korkutanÄ±n bu olduÄŸunu söyledi. Bu konuda resmen ÅŸok yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Lindsay Lohan ayrÄ±ca ÅŸunlarÄ± söyledi; "Bunun amacÄ±nÄ±n ne olduÄŸu konusunda konuÅŸamam ama sarsÄ±cÄ±ydÄ±. Görevli benim farkÄ±ma varana kadar iki defa kontrol edildim. Oldukça garipti. Beni çok korkuttu. DoÄŸma büyüme New York'luyum. Biraz gözüm korktu.

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