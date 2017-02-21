Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/02/2017 21:01

ÅžarkÄ±cÄ± Aydilge'den Demet AkalÄ±n Aleyna Tilki polemiÄŸi hakkÄ±nda ÅŸok sÃ¶zler


ÅžarkÄ±cÄ± Aydilge, Demet AkalÄ±n-Aleyna Tilki polemiÄŸinin gereksiz olduÄŸunu ve bunun "danÄ±ÅŸÄ±klÄ± dÃ¶vÃ¼ÅŸ" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Evinde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "Evden CanlÄ± CanlÄ±" albümüyle hayranlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan Aydilge, internete yüklenen videolarÄ±n milyonluk tÄ±k sayÄ±larÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ± "Büyük bir sahtekarlÄ±k" sözleriyle yorumladÄ±. Aydilge, AkalÄ±n-Tilki polemiÄŸi için "O kavgalarÄ±n danÄ±ÅŸÄ±klÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Demet ve Hande Yener önce kavga etmiÅŸ, sonra reklamda oynamÄ±ÅŸlardÄ±" dedi.

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