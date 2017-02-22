Survivor'da 21 Åžubat akÅŸamÄ± hangi yarÄ±ÅŸmacÄ± elendi

TV8 kanalÄ±nda ekrana gelen Survivor'da dÃ¼n akÅŸam eleme heyecanÄ± yaÅŸandÄ±

Bu hafta oynanan iki dokunulmazlÄ±k oyununda kaybeden taraf ünlüler takÄ±mÄ± oldu. Her iki dokunulmazlÄ±k oyununu da kaybeden ünlüler takÄ±mÄ± 4 ismi eleme adayÄ± olarak belirledi. Ä°lk konseyde Sabriye ve Sedat'Ä± eleme adayÄ± olarak belirleyen ünlüler takÄ±mÄ±, ikinci konseyde ise Åžahika ve Berna'yÄ± eleme potasÄ±na aldÄ±. Survivor 2017'de elenen isim SMS oylamasÄ±na göre belirlendi. Ünlüler takÄ±mÄ±'ndan Sabriye, Sedat, Åžahika ve Berna'nÄ±n eleme adayÄ± olarak, SMS oylamasÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Survivor 2017'de en az oyu alan isim Berna Öztürk oldu. Berna Öztürk elenmesinin ardÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ±yla vedalaÅŸarak adadan ayrÄ±ldÄ±.