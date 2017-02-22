Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/02/2017 09:26

Survivor'Ä±n eski yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± eÅŸiyle fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ± gÃ¶ren herkes annesi sandÄ±


Survivor 2017'de yarÄ±ÅŸan YiÄŸit Ä°zik, TÃ¼rkiye'de eÅŸiyle fotoÄŸraf Ã§ekilip sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. TakipÃ§ileri eÅŸini annesi sandÄ±.

Survivor 2017'ye iddialÄ± bir baÅŸlangÄ±ç yapÄ±p 4. haftadan elenen YiÄŸit Ä°zik herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dikkat çeken YiÄŸit Isntagram'dan eÅŸiyle fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. YiÄŸit'in eÅŸini görenler gözlerine inanamadÄ±, "annen gibi duruyor" yorumlarÄ± sosyal medyayÄ± salladÄ±. YiÄŸit, eÅŸiyle yaptÄ±ÄŸÄ± Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "'Bana iyi geliyorsun' diyebileceÄŸi biri olmalÄ± insanÄ±n hayatÄ±nda... Uzun uzun onu anlatmak yerine, kÄ±saca "huzurum" diye özetleyebileceÄŸi biri olmalÄ±.. Nice senelere karÄ±m iyiki varsÄ±n iyiki huzursun." notunu düÅŸtü.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: 

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