Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/02/2017 09:58

Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n havalimanÄ±nda didik didik arandÄ±


ÃœnlÃ¼ oyuncu Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n Roma'ya giderken havalimanÄ±ndaki son kontrolde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±, botlarÄ±na kadar Ã§Ä±karttÄ±.

Tuba Büyüküstün 'Ä°stanbul KÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±' adlÄ± film için Roma'ya gittiÄŸini açÄ±kladÄ±. Tuba Büyüküstün uçaÄŸa binerken yapÄ±lan son kontrolde uyarÄ± üzerine botlarÄ±nÄ± bile çÄ±karmak zorunda kaldÄ±. AlyansÄ±nÄ± parmaÄŸÄ±ndan çÄ±karmayan güzel oyuncu ayrÄ±lÄ±ÄŸa dair sorulara "Bu konu hakkÄ±nda asla konuÅŸmam. Özel hayat sorularÄ±na hiç cevap vermiyorum" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Orta DoÄŸu'dan sonra Hindistan'da da Tuba Büyüküstün'e büyük ilgi var. Bollywood'lu yapÄ±mcÄ±lar, Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'Ä±n birlikte oynadÄ±ÄŸÄ± 'RüzgarÄ±n HatÄ±ralarÄ±' adlÄ± filmi satÄ±n aldÄ±.

Ä°ÅŸte havalimanÄ±ndaki o görüntü:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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