Manken Akay'dan kan dondurucu aÃ§Ä±klama Beni kapattÄ±klarÄ± odada 6 erkek vardÄ±

Manken Åženay Akay, iki eski yapÄ±mcÄ±sÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunarak taciz davasÄ± aÃ§tÄ±. Psikolojisinin bozulduÄŸunu sÃ¶yleyen manken, "Beni kapattÄ±klarÄ± odada altÄ± erkek vardÄ±" dedi.

Ünlü manken Åženay Akay ile bir dönem sunuculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± programÄ±n yapÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±ndaki dava sürüyor. GeçtiÄŸimiz günlerde görülen davada mahkeme ünlü mankeni dinledi. Akay, olayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: "A.S. kendisini darp ettiÄŸimi söylüyor ama bu mümkün deÄŸil. Ben tacize uÄŸradÄ±m, küfür etti" Akay, ÅŸöyle devam etti: "Para yüzünden tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yapÄ±m ekibinden T.S. kapÄ±yÄ± kilitledi. Bana küfür etti. KardeÅŸi ise beni dudaÄŸÄ±mdan öpmeye kalktÄ±, ardÄ±ndan darp etti. Ben altÄ± erkeÄŸin bulunduÄŸu bir odadaydÄ±m. Orada bir erkeÄŸi darp etmem mümkün deÄŸil. Psikolojim bozuldu." Ä°ddiaya göre Åženay Akay, bir TV kanalÄ±nda sunduÄŸu programdan parasÄ±nÄ± alamadÄ±. Bunun üzerine yapÄ±m ÅŸirketinden iki görevli ile tartÄ±ÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan Akay, "Tacize uÄŸradÄ±m, darp edildim" diye ÅŸikayetçi oldu. YapÄ±m ÅŸirketinden iki kiÅŸi ise Akay'Ä±n kendilerini darp edip tehdit ettiÄŸini söyleyerek davacÄ± oldu.