DÃ¼nya basÄ±nÄ± Trump'Ä±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ deÄŸil kÄ±zÄ±nÄ±n gÃ¼zelliÄŸini konuÅŸuyor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ä°vanka Trump 3 Ã§ocuk annesi olmasÄ±na raÄŸmen fit vÃ¼cudu ve hem iÅŸ hem de aile konusunda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu sergileyiÅŸi dÃ¼nya basÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± sÄ±k sÄ±k gündeme geliyor. 3 çocuk annesi Ivanka Trump,fit vücudu ve güzelliÄŸiyle tüm dünyada dikkatleri üzerinde topladÄ±. Ivanka Trump'Ä±n Arabella Rose Kushner adÄ±nda bir kÄ±zÄ± Joseph Frederick Kushner, Theodore James Kushner adlÄ± da 2 oÄŸlu toplamda 3 çocuÄŸu var. Ivanka'nÄ±n 3 çocuk doÄŸurmasÄ±na raÄŸmen fit vücudundan ve güzelliÄŸinden hiçbir ÅŸey kaybetmemesi dikkatleri çekti. Instagram'da sÄ±k sÄ±k fotoÄŸraflar paylaÅŸan Ivanka Trump güzelliÄŸini cümle aleme gösteriyor. Geçenlerde Kanada BaÅŸbakan'Ä±n Beyaz Saray'Ä± ziyaretinde fotoÄŸraf paylaÅŸan Ivanka'nÄ±n babasÄ±nÄ±n koltuÄŸuna oturup poz vermesiyle "geleceÄŸin baÅŸkan adayÄ± mÄ± olacak" sorularÄ±nÄ± akÄ±llara getirmiÅŸti.