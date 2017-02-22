Nihat DoÄŸan izdivaÃ§ programlarÄ±na katÄ±lanlarÄ±n yarÄ±sÄ± escorttur

SÃ¶ylemezsem Olmaz programÄ±nda sunuculuk yapan Nihat DoÄŸan bu sefer kendini aÅŸtÄ±. Hanife iÃ§in sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zlerle sosyal medyada Ã§ok konuÅŸulan Nihat DoÄŸan izdivaÃ§ programlarÄ±yla ilgili olay yaratacak aÃ§Ä±klamada bulundu.

Beyaz TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Söylemezsem Olmaz' programÄ±nda yorumculuk yapan Nihat DoÄŸan, izdivaç programlarÄ±yla ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya attÄ±. "Evlilik programlarÄ±na katÄ±lanlarÄ±n yarÄ±sÄ± escorttur, açÄ±k söylüyorum" diyen DoÄŸan, "Periscope'lardan bilmem nerelerden kendilerini deÅŸifre edenler, telefonla kendilerine escort iÅŸini meslek edinenlerdir. Bak beni konuÅŸturmayÄ±n. Ben hiç bir zaman bu programlarÄ± hedef almadÄ±m, benim tek bir derdim vardÄ±: Bu ahlaksÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±za dini karÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ±n dedim. Milletin dininden o pis ellerinizi çekin" ÅŸeklinde konuÅŸtu.