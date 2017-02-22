Bayan Bacak lakaplÄ± YeÅŸilÃ§am yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n ÅŸimdiki hali Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor

YeÅŸilÃ§am'a Bayan Bacak lakabÄ±yla damga vuran Serpil Ã–rÃ¼mcer, Berkant'tan olan kÄ±zÄ± ve iki torunuyla zor gÃ¼nler yaÅŸÄ±yor.

YeÅŸilçam'a damgasÄ±nÄ± vuran nam-Ä± diÄŸer 'Bayan Bacak' Serpil Örümcer'i yÄ±llar yardÄ±ma muhtaç bir hale getirdi. Berkant'Ä±n uÄŸruna Samanyolu ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± Örümcer, ÅŸimdi oldukça zor günler yaÅŸÄ±yor. Kendini zor geçindirirken kÄ±zÄ± ve 2 torununa da bakmak zorunda kalan Serpil Örümcer, tam anlamÄ±yla yoklukla mücadele ediyor. DoÄŸalgazÄ± kesik, duvarlarÄ± dökülen bir evde yaÅŸayan Serpil Örümcer, 'bir lokma ekmeÄŸe' muhtaç durumda. Renkli Sayfalar programÄ± Serpil Örümcer'in rutubetten dökülen evini görüntüledi. Serpil Örümcer yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayatÄ± 'Rüyamda görsem inanmazdÄ±m. Ne oldum deme ne olacaÄŸÄ±m de' diyerek özetliyor. Berkant'tan olan kÄ±zÄ± Fulya ve 2 çocuÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde banyoda yÄ±kanmak için sÄ±cak su da bulunmuyor. Bir dönemin en çok para kazanan ismi olan Serpil Örümcer ÅŸimdi 250 liralÄ±k doÄŸalgaz parasÄ±nÄ± ödeyemeyecek halde. ÇalÄ±ÅŸmaktan kaçmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Serpil Örümcer limon satmaya bile razÄ± durumda. Bir lokma ekmeÄŸe muhtaç hale geldiklerini söyleyen Serpil Örümcer insanÄ±n içini acÄ±tan sözler söylüyor.

NE YÄ°YÄ°P NE Ä°ÇEYÄ°M...

Berkant'tan olan kÄ±zÄ± Fulya Akgürken ve onun iki oÄŸluna da bakan Serpil Örümcer, "Kiralar çok pahalÄ± 1 milyarÄ±n üstünde. Buna da ÅŸükür diyorum. Ben dört duvar arasÄ±nda ne yiyip ne içeceÄŸim. KÄ±zÄ±mÄ±n psikolojik sorunlarÄ± da var. Nafaka da alamÄ±yor. Kimseye avuç açmak istemiyorum. Rezil oldum. Ben utanmÄ±yorum çalÄ±ÅŸmaktan. Borç içindeyim. ArtÄ±k utanÄ±yorsun istemeye." diyor.

KORKUYORUM YAKMAYA

Serpil Örümcer ile kÄ±zÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 2 küçük çocuÄŸun varlÄ±ÄŸÄ± da düÅŸünüldüÄŸünde hayli kötü durumda. Serpil Örümcer, "KÄ±zÄ±m evde montla oturuyor. Bir odayÄ± elektrikli Ä±sÄ±tÄ±cÄ±yla Ä±sÄ±tmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Onu da fazla gelmesin diye yakamÄ±yorum." diyerek durumunu anlattÄ±. Serpil Örümcer 2015 senesinde Zuhal Topal ile izdivaç programÄ±nda ortaya çÄ±ktÄ±. ParasÄ±z kalmÄ±ÅŸtÄ± ve Zuhal Topal da onun bu düÅŸkün halinden faydalanmÄ±ÅŸtÄ±. 2 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda izdivaça 'evlenmek isteyen' kiÅŸi olarak katÄ±ldÄ±.