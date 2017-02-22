Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/02/2017 13:05

Hamile olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Ceyda DÃ¼venci tabularÄ±nÄ± bÃ¶yle yÄ±ktÄ±


ÃœnlÃ¼ oyuncu Ceyda DÃ¼venci eÅŸi BÃ¼lent Åžakrak'tan hamile olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. DÃ¼venci, hamilelik esnasÄ±nda vazgeÃ§ilmezi olan saÃ§larÄ±nÄ± kestirdi.

Oyuncu Ceyda Düvenci, hayatÄ±nda ilk defa yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir heyecanÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Ceyda Düvenci ÅŸimdilerde kendisi gibi oyuncu olan eÅŸi Bülent Åžakrak’tan hamile. Bir erkek bebek bekleyen çift, doÄŸacak yavrularÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± Okan Ali koymaya karar verdiÄŸini geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günlerde açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. “Ve iÅŸte kulak hizasÄ± saçlarÄ±m. HayatÄ±mda ilk kez bu kadar kÄ±sa kestirdim sanÄ±rÄ±m çok mutluyum. Ä°zninizle fotoÄŸraf altÄ±na yazÄ±lan hurafeleri siliyorum… Negatif hiçbir ÅŸeye kapÄ±mÄ±z açÄ±k deÄŸil. Ä°çiniz iyi olsun, sevgi olsun, mutluluk olsun…”

Ä°ÅŸte Ceyda Düvenci'nin o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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