Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/02/2017 13:45

SÃ¼per stardan kÃ¶tÃ¼ haber Ajda Pekkan ayakta bile duramÄ±yor


Ajda Pekkan, son dÃ¶nemlerde halsiz tavrÄ±yla sevenlerini korkuttu. ArabasÄ±na binerken son anda dÃ¼ÅŸmekten kurtulan ancak kafasÄ±nÄ± vuran Pekkan, arabasÄ±nda dinlendi.

Ajda Pekkan, önceki akÅŸam çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yemeÄŸin sonunda bir kaza atlattÄ±. BaÅŸÄ±nÄ± aracÄ±n kapÄ±sÄ±na çarpan sanatçÄ±, az daha düÅŸüyordu.Ajda Pekkan, önceki akÅŸam arkadaÅŸ grubuyla Etiler GünaydÄ±n Kebap'taydÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde yakÄ±n dostu AyÅŸe ErsayÄ±n'Ä± kaybeden Pekkan'Ä±n keyifsiz hali dikkat çekti. ÇarpmanÄ±n etkisiyle dengesini kaybeden Ajda Pekkan, görevlinin müdahalesi sonucu son anda düÅŸmekten kurtuldu. Ajda Pekkan, araca binip yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda hâlâ baÅŸÄ±nÄ± tutuyordu. ÇÄ±kÄ±ÅŸta da dalgÄ±n görünen sanatçÄ±, aracÄ±na binerken baÅŸÄ±nÄ± kapÄ±nÄ±n üst kÄ±smÄ±na vurdu

 

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