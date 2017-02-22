Survivor'dan elenen Berna Ã–ztÃ¼rk'ten Ã§ok konuÅŸulacak itiraflar

Survivor 2017'den dÃ¼n akÅŸam elenen Berna Ã–ztÃ¼rk iÃ§ini dÃ¶ktÃ¼

Elenmesinde arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kendisine kumpas kurduÄŸunu iddia etti.Survivor'dan elenen Berna Öztürk, kendisine kumpas kurulduÄŸunu söyleyerek konseyde adÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Öztürk, "6 kiÅŸinin birden benim adÄ±mÄ± yazmasÄ± akÄ±llara zarar bir durumdur" dedi.

BERNA: SEMA VE PINAR'DAN SONRA EN Ä°YÄ° BENÄ°M

Berna Öztürk, elenmesinden dolayÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku anlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sema ve PÄ±nar'dan sonra en iyi yarÄ±ÅŸmacÄ± benim diyerek iddialÄ± bir açÄ±klamada da bulundu.

"GÖNÜLLERÄ° KARA KAPLI Ä°NSANLAR GÖRDÜM"

Elenmesinden dolayÄ± ÅŸok yaÅŸayan Berna; "En büyük dileÄŸim herkesin gönlüne göre olmasÄ±. Gerçekten gönülleri kara kaplÄ± insanlar gördüm. Ben onlarÄ±n oyununa geldim" dedi. Öztürk, Survivor'da PÄ±nar'Ä±n birinci olmasÄ±nÄ± istediÄŸini söyleyerek favorisini de açÄ±kladÄ±.