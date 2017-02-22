Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/02/2017 17:11

HÃ¼lya AvÅŸar sabahlÄ±kla Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ± sosyal medya karÄ±ÅŸtÄ±

HÃ¼lya AvÅŸar

SanatÃ§Ä± HÃ¼lya AvÅŸar, "Sen Olmazsan" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klip Ã§ekiminden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kareyle sosyal medyayÄ± salladÄ±

Hülya AvÅŸar, fiziÄŸiyle gençlere taÅŸ çÄ±karttÄ±. 53 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, 'Sen Olmazsan' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klip çekiminden karelerii nstagram'dan paylaÅŸtÄ±. AvÅŸar'Ä±n üzerinde yalnÄ±zca sabahlÄ±k olmasÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±.

FOTOÄžRAF BÄ°NLERCE BEÄžENÄ° ALDI

Hülya AvÅŸar'Ä±n, sabahlÄ±ÄŸÄ± ile verdiÄŸi pozu  Instagram'dan paylaÅŸmasÄ± ile fotoÄŸraf binlerce beÄŸeni aldÄ±. AvÅŸar'Ä±n yeni klibi merakla bekleniyor.

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