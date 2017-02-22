HÃ¼lya AvÅŸar sabahlÄ±kla Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ± sosyal medya karÄ±ÅŸtÄ±

SanatÃ§Ä± HÃ¼lya AvÅŸar, "Sen Olmazsan" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klip Ã§ekiminden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kareyle sosyal medyayÄ± salladÄ±
Hülya AvÅŸar, fiziÄŸiyle gençlere taÅŸ çÄ±karttÄ±. 53 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, 'Sen Olmazsan' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klip çekiminden karelerii nstagram'dan paylaÅŸtÄ±. AvÅŸar'Ä±n üzerinde yalnÄ±zca sabahlÄ±k olmasÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±.
FOTOÄžRAF BÄ°NLERCE BEÄžENÄ° ALDI
Hülya AvÅŸar'Ä±n, sabahlÄ±ÄŸÄ± ile verdiÄŸi pozu Instagram'dan paylaÅŸmasÄ± ile fotoÄŸraf binlerce beÄŸeni aldÄ±. AvÅŸar'Ä±n yeni klibi merakla bekleniyor.