Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/02/2017 17:20

Poyraz Karayel'de son 2 bÃ¶lÃ¼m 81. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

Poyraz Karayel

Kanal D'in sevilen dizisi Poyraz Karayel bu akÅŸam yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekrana gelecek

2 bölüm sonra final yapacak olan Poyraz Karayel 81. yeni bölüm fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±. Finale son iki bölüm kalan Poyraz Karayel dizisinde Poyraz, AyeÅŸegül'e sürpriz hazÄ±rlamak adÄ±na harekete geçer. SavaÅŸ, aÄŸabeyinin katilinin Bahri Umman olduÄŸunu öÄŸrenince hamlesini yapar. Bahri Umman'Ä± kurtarabilecek tek isim AyÅŸegül'dür. Peki AyÅŸegül babasÄ± Bahri Umman'Ä± kurtarabilecek midir? Poyraz Karayel heyecan dozu yüksek yeni bölüm ile bu akÅŸam Kanal D ekranÄ±nda...

 

 
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