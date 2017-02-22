Sosyal medya fenomeni Ã§ift ayrÄ±ldÄ± sevgilisinin cinsel organÄ±na hakaret etti

InstagramÄ±n fenomen Ã§ifti, birlikte dÃ¼nyayÄ± karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ gezdikten sonra ayrÄ±ldÄ±. Ã‡iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise, twitterda bÃ¼yÃ¼k yankÄ± buldu.

Sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± birbirinden iddialÄ± fotoÄŸraflarla ilk olarak 2015 yÄ±lÄ±nda ünlenen 20 yaÅŸÄ±ndaki model, iki sene içinde Instagram'da yaklaÅŸÄ±k sekiz milyon takipçiye ulaÅŸtÄ±. Birlikte dünyayÄ± karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ gezen maceraperest çift kiÅŸisel Twitter hesaplarÄ±ndan birbirlerine demediklerini bÄ±rakmadÄ±.Sinirine yenik düÅŸen 20 yaÅŸÄ±ndaki model, eski sevgilisinin cinsel organÄ±yla ilgili de hakaretlerde bulundu. Takipçileri Instagram fenomenini bu davranÄ±ÅŸÄ±ndan ötürü eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tuttu.