Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/02/2017 20:14

Sosyal medya fenomeni Ã§ift ayrÄ±ldÄ± sevgilisinin cinsel organÄ±na hakaret etti


InstagramÄ±n fenomen Ã§ifti, birlikte dÃ¼nyayÄ± karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ gezdikten sonra ayrÄ±ldÄ±. Ã‡iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise, twitterda bÃ¼yÃ¼k yankÄ± buldu.

Sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± birbirinden iddialÄ± fotoÄŸraflarla ilk olarak 2015 yÄ±lÄ±nda ünlenen 20 yaÅŸÄ±ndaki model, iki sene içinde Instagram'da yaklaÅŸÄ±k sekiz milyon takipçiye ulaÅŸtÄ±. Birlikte dünyayÄ± karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ gezen maceraperest çift kiÅŸisel Twitter hesaplarÄ±ndan birbirlerine demediklerini bÄ±rakmadÄ±.Sinirine yenik düÅŸen 20 yaÅŸÄ±ndaki model, eski sevgilisinin cinsel organÄ±yla ilgili de hakaretlerde bulundu. Takipçileri Instagram fenomenini bu davranÄ±ÅŸÄ±ndan ötürü eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tuttu.

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