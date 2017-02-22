Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/02/2017 20:48

Sushi yemeÄŸi yiyen Aleyna Tilki'nin o paylaÅŸÄ±mÄ±ndaki detay dikkat Ã§ekti


ÃœnlÃ¼ popÃ§u Aleyna Tilki sushi yerken fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±, paylaÅŸÄ±mÄ±nda sÄ±rt Ã§antasÄ±nÄ±n olmasÄ± ise okuldan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rttÃ¼.

Genç pop yÄ±ldÄ±zÄ± Aleyna Tilki, okuldan çÄ±kÄ±p, sushi yemeye gitti. Restoranda yemeÄŸini beklerken çekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Aleyna Tilki'nin Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraftaki ince detay, Aleyna'nÄ±n okuldan çÄ±kÄ±p yemeÄŸe gittiÄŸini ortaya çÄ±kardÄ±. Aleyna okula giderken kullandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rt çantasÄ±nÄ± oturduÄŸu koltuÄŸa koydu. Genç popçunun sÄ±rt çantasÄ± fotoÄŸraf karesinde yer aldÄ±.

Ä°ÅŸte Aleyna Tilki'nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf:

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