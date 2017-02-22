Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/02/2017 21:20

Demet AkalÄ±n ve IÅŸÄ±n Karaca'dan o Ã¼nlÃ¼lere karÅŸÄ± paylaÅŸÄ±m


Demet AkalÄ±n ve IÅŸÄ±n Karaca, Aleyna Tilki ve Ece SeÃ§kin'e karÅŸÄ± yemeÄŸe Ã§Ä±karak dayanÄ±ÅŸma fotoÄŸrafÄ± Ã§ekildi.

Demet AkalÄ±n ve IÅŸÄ±n Karaca, genç meslektaÅŸlarÄ± Aleyna Tilki ve Ece Seçkin'e karÅŸÄ± güç birliÄŸine gitti. AkalÄ±n, dayanÄ±ÅŸma fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Demet AkalÄ±n ve eÅŸi Okan Kurt, geçtiÄŸimiz günlerde sosyal medya üzerinden Ece Seçkin'le atÄ±ÅŸan IÅŸÄ±n Karaca ile akÅŸam yemeÄŸinde buluÅŸtu. Demet AkalÄ±n, IÅŸÄ±n Karaca ile akÅŸam yemeÄŸinde çekilen fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan "ailecek" notuyla paylaÅŸtÄ±. AkalÄ±n, bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla, zamanlamasÄ± göz önününe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ece Seçkin'e gönderme yaptÄ±ÄŸÄ± izlenimini verdi. Öte yandan Demet AkalÄ±n ve genç popçu Aleyna Tilki arasÄ±nda da uzun süredir devam eden gerilim herkesin malumu. Demet AkalÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla Aleyna Tilki ve Ece Seçkin'e karÅŸÄ± IÅŸÄ±n Karaca'yla dayanÄ±ÅŸma içinde olduklarÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: 

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