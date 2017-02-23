RÃ¼zgar ErkoÃ§lar gizlice evlendi mi

RÃ¼zgar ErkoÃ§lar, sevgilisi TuÄŸba BeyazoÄŸlu ile fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan "Benim canÄ±m eÅŸim, hayat yoldaÅŸÄ±m iyi ki varsÄ±n" notuyla paylaÅŸÄ±nca takipÃ§ileri ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸtÃ¼

Üç yÄ±l önce cinsiyet deÄŸiÅŸtirme ameliyatÄ±yla erkek olan Rüzgar Erkoçlar, Instagram'dan sevgilisi TuÄŸba BeyazoÄŸlu ile fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Benim canÄ±m eÅŸim, hayat yoldaÅŸÄ±m iyi ki varsÄ±n" notuyla paylaÅŸtÄ±. KÄ±sa bir süre önce BeyazoÄŸlu'na evlilik teklifi eden Erkoçlar'Ä±n "CanÄ±m eÅŸim" notu "Acaba evlendiler mi?" sorusunu akÄ±llara getirdi.