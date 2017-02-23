Ä°ngiliz dÃ¼ÅŸesin bu hali gÃ¶renleri ÅŸok etti

Ä°ngiltere Prensi William'Ä±n eÅŸi dÃ¼ÅŸes Kate Middleton'Ä±n bilardo oynarken Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ± gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.
Ä°ngiltere Prensi William'Ä±n eÅŸi düÅŸes Kate Middleton farklÄ± kiÅŸiliÄŸiyle sürekli dünya gündemine gelirken bu sefer de bilardo oynadÄ±ÄŸÄ± görüntülerin yayÄ±lmasÄ±yla konuÅŸuldu. DüÅŸesin bilardo oynadÄ±ÄŸÄ± görüntüler herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.Instagram'da Kate Middleton'Ä±n bilardo oynadÄ±ÄŸÄ± görüntüler paylaÅŸÄ±ldÄ±. Görüntüleri görenler, Instagram'Ä± beÄŸeni yaÄŸmuruna tuttu.
Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: