Ä°ÅŸte Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ ettiÄŸi kiÅŸiler

Acun IlÄ±calÄ±, pek Ã§ok programÄ±yla aradan sivrilen bazÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± ihya etti.

TV8 kanalÄ±nÄ±n sahibi Acun IlÄ±calÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± programlarla çok sevildi. Reyting rekorlarÄ± kÄ±ran programlarÄ±ndan çÄ±kan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar ÅŸarkÄ±cÄ±, oyuncu, model vb. pek çok meslek sahibi olarak ünlerlerine ün kattÄ±lar. Acun IlÄ±calÄ±, kimin elinden tutsa o kiÅŸiyi ihya etti. Ä°rem Derici'den Hakan HatipoÄŸlu'na, Turabi ÇamkÄ±ran'dan Hilmicem Ä°ntepe'ye kadar pek çok isim Acun IlÄ±calÄ± sayesinde ünlü oldu.

Ä°rem Derici

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n O Ses Türkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan sonra ününe ün katan Ä°rem derici ÅŸu sÄ±ralar çok ünlü bir ÅŸarkÄ±cÄ± oldu.

Turabi ÇamkÄ±ran

Survivor'da iki ÅŸampiyonluÄŸu olan Turabi ÇamkÄ±ran oyunculuk eÄŸitimi alÄ±p dizilerde oynamaya baÅŸladÄ±. En son ATV'de yayÄ±nlanan "Kertenkele" dizisinde rol aldÄ±.

Hilmicem Ä°ntepe

Survivor'da 1. Olan Hilmicem Ä°ntepe'de oyuncu oldu. Åžu sÄ±ralar "Bodrum MasalÄ±" dizisinde oyunuyor.

Hakan HatipoÄŸlu

Hem Var mÄ±sÄ±n Yok musun YarÄ±ÅŸmasÄ±na Hem de Survivor'a katÄ±lan Hakan HatipoÄŸlu, ÅŸu sÄ±ralar TV8'de "Survivor Panorama" programÄ±nÄ±n sunuculuÄŸunu yapÄ±yor.

Gizem HatipoÄŸlu

Hakan HatipoÄŸlu'nun eÅŸi Gizem HatipoÄŸlu, Acun IlÄ±calÄ± sayesinde hem iÅŸ hem eÅŸ buldu. Var mÄ±sÄ±n Yok musun yarÄ±ÅŸmasÄ±nda eÅŸi Hakan HatioÄŸlu ile tanÄ±ÅŸÄ±p Survivor'a da katÄ±lan Gizem, sunuculuk ve çeÅŸitli internet sitelerinin giyim markalarÄ±nda modellik yapÄ±yor.

Fatmagül FakÄ±

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan ünlü olan ve dünyaca ünlü manken Adriana Lima'ya olan benzerliÄŸiyle konuÅŸulan Fatmagül FakÄ± da sunucu oldu.

AnÄ±l Tetik

Survivor'a katÄ±lÄ±p yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile dikkat çeken AnÄ±l Tetik, ÅŸu sÄ±ralar oyunculuk yapÄ±yor. Star Tv'de yayÄ±nlanan "Hayat Bazen TatlÄ±dÄ±r" dizisinde performans sergiliyor.

Hanzade OfluoÄŸlu

Var mÄ±sÄ±n Yok musun yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan ünlü olan bir diÄŸer isim de Hanzade OfluoÄŸlu. Acun IlÄ±calÄ±, OfluoÄŸlu'na pek çok programÄ±nda sunuculuk vererek ünlü etti.

Merve Oflaz

Survivor KadÄ±nlar Erkekler yarÄ±ÅŸmasÄ±nda, birinci olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Merve Oflaz, reklam filmi ve dizilerde oynadÄ±.

Nursel Ergin

Var mÄ±sÄ±n Yok musun yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan Nursel Ergin, Show Tv'de kendi yemek programÄ±nÄ± yaparak çok sevildi.

Sefa DoÄŸanay

Yetenek Sizsiniz yarÄ±ÅŸmasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± taklitlerle çok konuÅŸulan Sefa DoÄŸanay'da ünlü oldu. Åžu sÄ±ralar çeÅŸitli programlara katÄ±larak taklitlerine devam ediyor.