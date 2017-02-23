Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/02/2017 11:20

Bayan KalÃ§a bakÄ±n hangi Ã¼nlÃ¼nÃ¼n yeÄŸeni Ã§Ä±ktÄ±


"Bayan KalÃ§a" lakaplÄ± Cansu TaÅŸkÄ±n'Ä±n Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Metin Ã–zÃ¼lkÃ¼'nÃ¼n dayÄ±sÄ± olduÄŸu yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla adÄ±ndan söz ettiren Cansu TaÅŸkÄ±n, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± son fotoÄŸrafta ünlü müzisyen Metin Özülkü'nün dayÄ±sÄ± olduÄŸunu duyurdu. Düzgün fiziÄŸiyle dikkat çeken güzel model ve oyuncu Cansu TaÅŸkÄ±n'Ä±n dayÄ±sÄ±nÄ±n da kendisi gibi ünlü bir isim olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Cansu TaÅŸkÄ±n, dayÄ±sÄ± ünlü müzisyen Metin Özülkü ile çekildiÄŸi bir fotoÄŸraf karesini Instagram hesabÄ±ndan "CanÄ±m DayÄ±cÄ±ÄŸÄ±mla stüdyo. Sürprizler" notuyla paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Cansu TaÅŸkÄ±n'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±:

 
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Kokpite giren Meryem Uzerli pilotlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±

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Bir dÃ¶neme damga vuran mankeni polisler bÃ¶yle yakaladÄ±

Eski manken Serap AkÄ±ncÄ±, aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek alkol nedeniyle arabasÄ±nÄ± otomobile Ã§arparak durdurabildi. Polisler AkÄ±ncÄ±yÄ± kaza sonrasÄ± karakola gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.