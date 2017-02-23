Bayan KalÃ§a bakÄ±n hangi Ã¼nlÃ¼nÃ¼n yeÄŸeni Ã§Ä±ktÄ±

"Bayan KalÃ§a" lakaplÄ± Cansu TaÅŸkÄ±n'Ä±n Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Metin Ã–zÃ¼lkÃ¼'nÃ¼n dayÄ±sÄ± olduÄŸu yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla adÄ±ndan söz ettiren Cansu TaÅŸkÄ±n, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± son fotoÄŸrafta ünlü müzisyen Metin Özülkü'nün dayÄ±sÄ± olduÄŸunu duyurdu. Düzgün fiziÄŸiyle dikkat çeken güzel model ve oyuncu Cansu TaÅŸkÄ±n'Ä±n dayÄ±sÄ±nÄ±n da kendisi gibi ünlü bir isim olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Cansu TaÅŸkÄ±n, dayÄ±sÄ± ünlü müzisyen Metin Özülkü ile çekildiÄŸi bir fotoÄŸraf karesini Instagram hesabÄ±ndan "CanÄ±m DayÄ±cÄ±ÄŸÄ±mla stüdyo. Sürprizler" notuyla paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Cansu TaÅŸkÄ±n'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±: