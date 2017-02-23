Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/02/2017 11:25

Bir dÃ¶neme damga vuran mankeni polisler bÃ¶yle yakaladÄ±


Eski manken Serap AkÄ±ncÄ±, aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek alkol nedeniyle arabasÄ±nÄ± otomobile Ã§arparak durdurabildi. Polisler AkÄ±ncÄ±yÄ± kaza sonrasÄ± karakola gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Eski manken Serap AkÄ±ncÄ±, önceki akÅŸam Bebek'te kaza yaptÄ±. Direksiyonun hakimiyetini kaybeden AkÄ±ncÄ±, park halinde duran Range Rover marka otomobile çarparak durabildi.Uzun süre trafiÄŸin kilitlenmesine neden olan kaza sonrasÄ±, polislerin Alkol kontrolü yapmasÄ±na direnen AkÄ±ncÄ±, alkolmetreyi üfleyince 300 promil çÄ±ktÄ±.Ayakta durmakta güçlük çeken eski manken, polislerden destek alarak ekip aracÄ±na bindirilip, Arnavutköy Karakolu'na götürüldü.

 

 

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