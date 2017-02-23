Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/02/2017 11:28

Ä°rem Derici'den keyfim yerinde mesajÄ±


Ä°rem Derici arkadaÅŸÄ± Cengiz Ã–ztÃ¼rk AteÅŸ ile smile ifadeli balon ÅŸiÅŸirdikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle "keyfim yerinde" mesajÄ± verdi.

Ä°rem Derici, arkadaÅŸÄ±yla birlikte gülen yüz ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± balonlarÄ± ÅŸiÅŸirdi. Ünlü popçu, arkadaÅŸÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutlu anlarÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Sosyal medyayÄ± aktif kullanan ünlü popçu Ä°rem Derici, sevgilisi Lider Åžahin'le çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tatil sonrasÄ± Instagram hesabÄ±ndan son yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla keyfinin yerinde olduÄŸu mesajÄ±nÄ± verdi.

Ä°ÅŸte Derici'nin o  paylaÅŸÄ±mÄ±:

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