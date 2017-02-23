Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/02/2017 12:02

Kokpite giren Meryem Uzerli pilotlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±


ÃœnlÃ¼ oyuncu Meryem Uzerli'nin Ä°stanbul-Berlin seyahatinde uÃ§ak kokpitine girerek pilotlarla fotoÄŸraf Ã§ektirmesi uÃ§uÅŸ ekibinin para cezasÄ± almasÄ±na sebep oldu.

Barcelona'da top koÅŸturan Arda Turan'Ä±n 2015'te kokpite girip fotoÄŸraf çektirmesinin ardÄ±ndan bir diÄŸer ünlü isim Meryem Uzerli de pilotlarÄ± yaktÄ±.Takvim'de yer alan habere göre Ä°stanbul ile Berlin arasÄ±nda mekik dokuyan ünlü oyuncu, bir seyahatinde kokpite girip pilotlarla selfie çekti.Sosyal medyada ortaya çÄ±kan bu kare, pilotlarÄ±n kural ihlali yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gözler önüne serdi. HavacÄ±lÄ±k kurallarÄ±na göre kokpite uçuÅŸ ekibi dÄ±ÅŸÄ±nda birini alan pilota 2 bin 500 TL'ye kadar para cezasÄ± kesiliyor.

Ä°ÅŸte pilotlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ± yakan o kare: 

 
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