KÄ±smetse Olur evinde damat adayÄ± yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ± saÄŸlÄ±k ekipleri harekete geÃ§ti

Kanal D'de ekrana gelen izdivaÃ§ programÄ± KÄ±smetse Olur'da damat adayÄ± Ãœnal TaylÄ± saÄŸlÄ±k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±

KÄ±smetse Olur 23 Åžubat PerÅŸembe 2017'de yayÄ±nlanan yeni bölümde, Ünal ve Farima haftanÄ±n kral ve kraliçesi seçiliyor. Evde son derece tatsÄ±z ÅŸeyler yaÅŸayan Ünal bu hakkÄ±nÄ± baÅŸkasÄ±na devretmek istiyor ancak izin verilmiyor. KÄ±smetse Olur'un damat adaylarÄ±ndan Ünal, program sÄ±rasÄ±nda bir anda kalbinin aÄŸrÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Kalp ÅŸikayeti giderek artan Ünal fenalaÅŸÄ±yor. Ünal'Ä±n fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören ekip derhal saÄŸlÄ±k ekibini çaÄŸÄ±rÄ±yor. KÄ±smetse Olur evine gelen ambulans ile Ünal hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. SaÄŸlÄ±k durumunun çok ciddi olduÄŸu söylenen Ünal yoksa kalp krizi mi geçirdi? Bu sorunun yanÄ±tÄ± 24 Åžubat tarihli bölümde belli olacak.

ÅžAÅžIRTICI Ä°DDÄ°ALARDA BULUNMUÅžTU

Son zamanlarda Gözde ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± durumlardan dolayÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayan Ünal, onunla olan iliÅŸkisi sona erince evde farklÄ± imalarda bulunmaya baÅŸladÄ±. Evde yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±nda baÅŸka iÅŸler olduÄŸunu söyleyen Ünal, oldukça iddialÄ± konuÅŸmalar yaparak herkesin aklÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. ÖfkelendiÄŸi her halinden belli olan Ünal, "Bu iÅŸte baÅŸka iÅŸler var, eÄŸer ben konuÅŸmaya baÅŸlarsam ev yerinden oynar!" diyerek ne anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Gözde'nin tavÄ±rlarÄ±ndan da son derece rahatsÄ±z olan Ünal onun Ä±srarla kendisini istememesi üzerine ise, "Sen Berker'in sana burada yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunun hÄ±ncÄ±nÄ± benden çÄ±karttÄ±n" diyerek aÄŸÄ±r ithamlarda bulundu.

ÜNAL TAYLI KÄ°MDÄ°R?

KÄ±smetse Olur isimli evlilik programÄ±yla tanÄ±nan Ünal TaylÄ±, 1991 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da dünyaya gelmiÅŸtir. ÅžÄ±k giyim tarzÄ±yla dikkat çeken Ünal TaylÄ±, "Ä°talyan Kesim Türk ErkeÄŸi" sloganÄ±yla yola çÄ±karak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kendi tasarÄ±mÄ± olan kÄ±yafetleri piyasaya sürmüÅŸ ve kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir erkek giyim maÄŸazasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± zamanda ünlü isimlere de stil danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapan damat adayÄ±, sosyal medya hesabÄ± üzerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla da dikkat çekiyor.